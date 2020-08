Emil-Ocean (2) muss sein Wiegenfest ohne große Party verbringen – was ist bei seinen Eltern Janni (29) und Peer Kusmagk (45) los? Die beiden Reality-Stars wurden am 2. August 2017 zum ersten Mal Eltern, mittlerweile hat sich die kleine Yoko (1) im vergangenen Jahr dazugesellt und die beiden Kids sind der ganze Stolz des Ehepaares. Wieso sie trotzdem den Ehrentag von EO nicht mit einer großen Sause feiern, verriet die Surferin jetzt im Netz!

Die Kusmagks haben sich in diesem Jahr dazu entschieden, beide Kindergeburtstage zusammenzulegen. Das heißt, als Yoko Ende Juni eine Party auf Sylt mit Familie und Freunden bekam, wurde Emil-Oceans Ehrentag einfach gleich mitgefeiert. Der Grund dafür war eine geplante Familienreise, wie Janni in ihrer Instagram-Story erklärt: "Wenn wir auf der Reise sind, und Emil hat Geburtstag, dann wäre er bestimmt sehr, sehr traurig gewesen, wenn wir Yokos Geburtstag so groß feiern und er wäre dann vielleicht wirklich alleine mit uns gewesen." Immerhin bekomme er in seinem zarten Alter das alles auch noch nicht ganz so mit.

Klar, dass sich Janni so kurz vor dem Geburtstag ihres Erstgeborenen auch noch einmal an den Moment zurückerinnerte, in dem sie Mutter wurde: "Irgendwie macht das was mit mir, man denkt so zurück und es sind so viele Gefühle wieder da, die in einem hochkommen!" Ganz ohne Komplikationen verlief die Entbindung vor drei Jahren nämlich nicht. Nach zehn Stunden in den Wehen brauchte sie einen Kaiserschnitt mit Vollnarkose.

