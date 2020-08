Die beiden verbringen aktuell auffällig viel Zeit miteinander! Nachdem sich Scott Disick (37) vor wenigen Monaten von seiner Freundin Sofia Richie (21) getrennt hat, hängt er zuletzt immer wieder mit seiner Ex-Freundin und Mutter seiner drei Kinder, Kourtney Kardashian (41), ab. Seitdem hoffen viele Fans auf eine Liebesreunion der beiden – könnte sich dieser Wunsch schon bald erfüllen? Scott und Kourtney wurden wieder einmal sehr vertraut miteinander erwischt!

Paparazzi erwischten das Paar am Freitag in Malibu. Ganz entspannt schlendern die beiden auf den Aufnahmen nebeneinander her und trinken einen Eiskaffee. Ziemlich harmonisch scheint das einstige Traumpaar zu sein – auch outfittechnisch haben sich die beiden wohl abgesprochen: Kourtneys blaues Oberteil passt farblich perfekt zu den blauen Punkten auf Scotts Hemd.

Erst vor wenigen Wochen war den Fans ein weiteres Indiz ins Auge gefallen, dass bei dem ehemaligen Paar wieder mehr gehen könnte. Auf Instagram hatte Kourt einige Shooting-Bilder geteilt, die sie mit einem gelb karierten Hemd zeigen. Ihre Community hatte daraufhin spekuliert, dass es sich bei diesem Kleidungsstück um Scotts Oberteil handeln könnte.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Unternehmerin

MEGA Scott Disick und Kourtney Kardashian im Juli 2020 in Malibu

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2020



