Sandy Meyer-Wölden (37) genießt diese Auszeit so richtig! Derzeit befindet sich das deutsche Model auf einer traumhaften Urlaubsreise in Porto Cervo, auf der italienischen Insel Sardinien. Dabei präsentierte die fünffache Mutter ihrer Netz-Community in den vergangenen Tagen nicht nur die traumhaften Kulissen, sie setzte auch ihre Strandfigur auf heißen Bikini-Pics in Szene. Doch mit diesem Schnappschuss hätten ihre Fans wohl nicht gerechnet: Sandy teilte nun ein superseltenes Urlaubsfoto von ihrer Familie!

"Family Love!", betitelte die 37-Jährige den fröhlichen Post auf Instagram. Die Aufnahme zeigt Sandy überglücklich zusammen mit ihrer Mutter Antonella und ihrem Bruder Axel bei einem ausgelassenen Abendessen. Dabei strahlen die drei bis über beide Ohren. "Endlich wieder mit meiner Familie vereint. Man sieht, wie glücklich es mich macht!", schwärmte Sandy von der gemeinsamen Zeit in Italien und verdeutlichte: "Ich liebe euch beide so, so sehr."

Kein Wunder also, dass ihre Community bei so viel familiärer Liebe auch ganz hin und weg war. Die Fans pflasterten die Kommentarspalte ihres Idols mit zahlreichen Komplimenten und Herz-Emojis. "Wie süß!", "Ihr habt alle die gleichen Augen" oder auch "Wie viel Liebe dieses Bild ausstrahlt", ließen sie in ihren Kommentaren verlauten.

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden (mittig) mit Mutter Antonella und Bruder Axel im Urlaub in Porto Cervo, 2020

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden in Porto Cervo im Juli 2020

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden im Juli 2020



