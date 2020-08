Diese beiden sind unzertrennlich! 2013 feierte Pia Tillmann (32) ihr Köln 50667-Debüt – sie verkörperte dort Meike Weber, die zuvor schon in Berlin - Tag & Nacht ein Hauptcharakter war. Im selben Jahr startete auch Christoph Oberheide in der RTL2-Serie und verstand sich offenbar auf Anhieb mit der sympathischen Schauspielerin. Bis heute kommen die beiden extrem gut miteinander aus – deshalb widmet Pia ihrem BFF jetzt liebevolle Worte im Netz!

Zum Tag der Freundschaft hat die Serienbekanntheit zwei Fotos von sich und Christoph auf Instagram veröffentlicht. Auf den Bildern stehen sie gemeinsam auf einer Brücke und albern herum. "3.083 Tage oder auch achteinhalb Jahre Freundschaft", lautet Pias Fotokommentar. Sie und Christoph hätten sich 2012 bei dem Dreh des "Köln 50667"-Piloten kennengelernt und damals noch nicht erahnen können, wie gut sie sich verstehen würden. Inzwischen hätten sie aber sehr viel gemeinsam erlebt: "Wir arbeiten zusammen, hatten gemeinsame Reisen, unzählige Events und haben viel gefeiert", erinnert sich die Blondine.

Obwohl sie und ihr BFF die meiste Zeit miteinander lachen würden, hätten sie aber auch schon einige Krisen durch: "Wir weinen zusammen und bekommen uns auch mal in die Haare", verrät sie. Vor allem würden sie sich gegenseitig total vertrauen. Das sei es, was ihre Freundschaft so besonders macht.

Anzeige

Instagram / christophoberheide Christoph Oberheide und Pia Tillmann im Juli 2020

Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann im Mai 2020

Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de