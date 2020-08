So süß gratuliert Elena Miras (28) ihrer Tochter zum Geburtstag! Am 1. August 2018 wurde der Alltag der Reality-TV-Bekanntheit und ihres Partners Mike Heiter (28) komplett auf den Kopf gestellt – denn: Ihr erstes gemeinsames Kind, Töchterchen Aylen, erblickte das Licht der Welt. Seither teilen die stolzen Eltern nur allzu gerne niedliche Schnappschüsse ihres Familienglücks mit ihren Fans in den sozialen Medien. Anlässlich von Aylens zweitem Geburtstag verfasste Elena jetzt besonders süße Zeilen im Netz!

"Aylen, mein kleines Mädchen", leitete Elena die zuckersüße Liebeserklärung auf Instagram ein und fuhr dann fort: "Als ich dich vor zwei Jahren das erste Mal sah, mit deinem runden Gesicht und deinen großen Wangen, dachte ich, du bist das Schönste auf der Welt." Dazu teilte die Mutter ein Foto von Aylen, auf dem die Kleine ein besonders niedliches weißes Kleid mit passendem Haarreif trägt und bis über beide Ohren strahlt. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Mädchen, ich liebe dich so sehr", beendete die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin die goldige Nachricht.

Daraufhin schlossen sich etliche Fans an: Sie richteten allerdings nicht nur herzliche Glückwünsche an das Mädchen, sondern machten ihm auch viele Komplimente. "Happy Birthday, du kleine Maus", "Wow, so ein hübsches Mädchen" oder auch "Alles Gute! Bitte verliere niemals dein süßes Lächeln", lauteten nur ein paar der Kommentare ihrer Community.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras, Aylen und Mike Heiter



