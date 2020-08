Fiona Erdmann (31) genießt ihre letzten Wochen als Schwangere! Gemeinsam mit ihrem Partner erwartet die Germany's next Topmodel-Kultkandidatin aktuell ihr allererstes Kind. Bis das Paar seinen Nachwuchs das erste Mal in die Arme schließen kann, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange, denn: Die Mami in spe kommt schon in die 37. Schwangerschaftswoche! Kurz vor der Geburt verzaubert Fiona ihre Fans jetzt noch einmal mit einem beeindruckenden Kugel-Update...

Den hübschen Schnappschuss veröffentlichte die 31-Jährige via Instagram: Fiona sitzt im Bikini auf einer Sonnenliege, lächelt glücklich in die Kamera – und umfasst liebevoll ihren Bauch. Nicht zu übersehen: Ihre Körpermitte ist inzwischen kugelrund! Man sieht der glücklichen werdenden Mutter deutlich an, dass es bald so weit ist.

Offenbar lassen sich die angehenden Eltern, kurz bevor es ernst wird, noch einmal die Sonne auf den Bauch scheinen. In der Bildunterschrift berichtet Fiona, dass sie in einem Luxushotel "gerade mal ein bisschen abschalten, die Ruhe, das Meer, die Sonne und die Zweisamkeit genießen". Am Montag soll es aber wieder nach Hause gehen – vermutlich, weil ihr Baby jetzt nicht mehr lange auf sich warten lässt!

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Muhammad im Jahr 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann in der 36. Schwangerschaftswoche

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner, Juli 2020



