Bei Fiona Erdmann (31) machen sich zum Endspurt ihrer Schwangerschaft die anderen Umstände wohl noch mal so richtig bemerkbar! Derzeit erwarten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner ihr erstes Kind. Bereits in wenigen Wochen dürfte das Warten ein Ende haben. Doch kurz vor der Geburt des Babys verändert sich der Körper des schwangeren Models nochmals gewaltig: Nicht nur Fionas Babybauch wächst – auch ihr Hautbild wird schlechter!

"Hab das Gefühl, dass meine Hormone nun zum Ende der Schwangerschaft noch einmal richtig durchdrehen", verriet Fiona ihren Fans via Instagram. Das mache sich besonders im Gesicht der Beauty bemerkbar: "Meine Haut ist megaschlecht geworden und auch von den besagten tollen Haaren und dem Schwangerschafts-Glow sehe ich leider nix", gestand die werdende Mutter.

Doch davon lässt sich Fiona ihre gute Laune nicht verderben. "Ich werde bald Mami und mein Baby wird mich eh so lieben, wie ich bin", erklärte die 31-Jährige. Im Vergleich zu ihrem früheren Erscheinungsbild habe sich in den vergangenen Wochen einiges getan: So benutzt die Blondine aktuell beispielsweise kaum noch Make-up.

Fiona Erdmann, Model und Unternehmerin

Fiona Erdmann im Juni 2020

Fiona Erdmann, Model



