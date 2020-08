Das ist ja mal ein strahlendes Lächeln! Katie Price (42) urlaubt mit ihrem Freund Carl Woods und ihren Kids gerade in der Türkei. Dabei geht es der TV-Bekanntheit aber nicht nur darum, sich mal ordentlich auszuspannen und die Sonne zu genießen – sondern auch um einen klitzekleinen Beauty-Eingriff: Ihr Partner und sie ließen sich die Zähne verschönern. Das Ergebnis ist blendend – im wahrsten Sinne des Wortes!

Carl teilt nach dem Besuch beim Zahnarzt eine Instagram-Story, in der das Paar seine neuen Beißerchen zeigt. Während die Gesichter der beiden im Dunkeln liegen, leuchten ihre Gebisse auffällig weiß. Die Turteltauben sind mit dem Ergebnis aber sichtlich zufrieden: Sie grinsen breit in die Kamera. Laut eines Insiders von The Sun hat sich die 42-Jährige ihre Veneers erneuern lassen, hauchdünne Keramikschalen, die auf die Zähne geklebt werden.

Das war aber tatsächlich nicht Katies einziger Abstecher zu einem Mediziner während des Trips. Vor wenigen Tagen postete die Mutter auf einmal ein Bild von ihren zwei eingegipsten Füßen. "Ich muss beide Füße operieren und Stifte einsetzen lassen", erklärte sie in dem Netz-Beitrag. Na, dieser Urlaub war bisher ja ganz schön ereignisreich!

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Freund Carl Woods und ihren Kindern Junior und Princess im Urlaub 2020

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, 2020

Instagram / katieprice Katie Price zeigt ihre eingegipsten Beine



