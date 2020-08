Besonders knuffige Geburtstagsüberraschung für das Kind von Elena Miras (28) und Mike Heiter (28)! Die kleine Aylen wurde am Samstag schon zwei Jahre alt – und ist natürlich das Ein und Alles für die beiden ehemaligen Love Island-Kandidaten. Ihr Papa nahm zu ihrem Ehrentag jetzt eine besondere Aufgabe auf sich: Er verkleidete sich bei sommerlichen Temperaturen als ihr Idol Winnie der Pu und überreichte ihr kostümiert ihre Geschenke!

"Ich werde mich heute als Winnie der Pu verkleiden und Aylen so die Geschenke überreichen", kündigte der 28-Jährige stolz in seiner Instagram-Story an und ergänzte sichtlich nervös: "Ich bin gespannt, wie sie reagieren wird, ob sie Angst hat oder sich freut..." Gesagt, getan – zur Kids-Sause erschien Mike als gelber Knuddelbär. Auch wenn sein Töchterchen ihn in dem Aufzug erst etwas skeptisch beäugte, ließ sie sich schließlich doch noch von Winnie umarmen. Immerhin brachte er dem Mädchen auch schöne Präsente mit, unter anderem durfte sie sich über einen ferngesteuerten, pinkfarbenen Mini-Mercedes freuen.

Auch Aylens Mama Elena war natürlich mit von der Partie, als sie den überlebensgroßen Winnie traf. Bevor die Party mit vielen ihrer Freunde losging, gratulierte sie ihrer Prinzessin im Netz: "Höre niemals auf zu lachen. Ich liebe dich, Aylen!", schrieb sie zu einem Bild, auf dem die Kleine ein weißes Kleid mit Rosenblüten trägt. Was haltet ihr von Aylens Überraschung zum Wiegenfest? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter als Winnie der Pu verkleidet und Aylen

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Aylen und Mike Heiter

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras, Aylen und Mike Heiter



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de