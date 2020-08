Heiß, heißer, Sylvie Meis (42)! In der Vergangenheit war die gebürtige Holländerin bereits für große TV-Formate wie Das Supertalent oder Let's Dance vor der Kamera gestanden. Doch im Moment gönnt sie sich eine wohlverdiente Auszeit: Zusammen mit ihrem Liebsten, dem deutschen Künstler Niclas Castello, entspannt die hübsche Blondine gerade im französischen Badeort Saint-Tropez an der Côte d'Azur. Jetzt überraschte sie ihre Fans mit ganz besonderen Urlaubsfotos: Sylvie posierte am Strand – und zeigte, was sie hat!

"Manchmal ist ein wenig Ablenkung genau das, was man im Leben braucht", schrieb die hübsche Blondine zu ein paar Schnappschüssen auf Instagram, auf denen sie sich am weißen Sandstrand präsentiert. Dabei setzt die 42-Jährige ihre Strandfigur in einem knappen Bikini mit buntem Muster in Szene – und zeigt: Sie dürfte so einiges für ihre sexy Kurven und ihren durchtrainierten Bauch tun.

Mit diesen heißen Momentaufnahmen heizte Sylvie auch ihren Fans ordentlich ein: Die Community überhäufte ihr Idol nicht nur mit Flammen- und Herz-Emojis, sondern auch mit zahlreichen Komplimenten. "Deine Figur ist der Wahnsinn", "Was ein heißer Anblick" oder auch "Das nächste Bond-Girl", ließen einige ihrer Fans in der Kommentarspalte verlauten.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis in Saint-Tropez im Juli 2020

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis in Saint-Tropez im Juli 2020

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, TV-Bekanntheit



