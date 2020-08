Befindet sich Katherine Schwarzenegger (30) auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft? Ende April gaben die Tochter von Arnold Schwarzenegger (73) und ihr Mann Chris Pratt (41) bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nach der frohen Kunde wurde die werdende Mutter bereits ein paar Mal mit ihrem wachsenden Bauch in der Öffentlichkeit gesichtet. Auf den neuesten Bildern von ihr wird klar: Die Schwangerschaft ist schon ziemlich weit fortgeschritten!

Katherine lief am Mittwoch durch die Straßen von Los Angeles. Zwar trug sie ein weites schwarzes Shirt, doch darunter kam ihr kugelrunder, praller Bauch gut zum Vorschein. Wie auf ihren vergangenen Schnappschüssen sieht man auch hier, dass die US-Amerikanerin während der Schwangerschaft gerne auf bequeme Kleidung zurückgreift. Sie trug zu ihrem lässigen Oberteil eine schlichte Leggings und Sneaker.

Wann genau die Entbindung ansteht, ist nicht bekannt. Ihr Vater plauderte bei The Tonight Show allerdings ein bisschen was aus: "Ich weiß gar nicht, wann genau es so weit ist – irgendwann diesen Sommer." Na, da können sich Katherine und Chris ja schon recht bald auf ihr Kind freuen!

Anzeige

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Katherine Schwarzenegger, Juli 2020

Anzeige

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger und seine Tochter Katherine bei einem Event in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de