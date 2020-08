Blue Ivy Carter (8) hat es offenbar schon faustdick hinter den Ohren! Die Karriere der kleinen Tochter von Jay-Z (50) und Beyoncé (38) geht früh steil: Mit seinen gerade einmal acht Jahren meisterte der Promi-Spross bereits mehrere rote Teppiche, lieh seinen Eltern seine Stimme für deren Songs und hat nun auch schon die erste Filmrolle ergattert – wenn auch mit Mamas Hilfe. Auch andere Superstars sind von Beyoncés Mini-Me total beeindruckt: So schwärmte Topmodel Naomi Campbell (50) jetzt in den höchsten Tönen von Blue Ivy!

Bei Watch What Happens Live plauderte sie nun mit Talkshow-Host Andy Cohen (52) über ihre bisherigen Promi-Begegnungen. Dabei kam auch die Achtjährige zur Sprache: "Sie ist wirklich ein so entzückendes Mädchen", betonte Naomi, die gar nicht mehr aus dem Schwärmen rauskam: "Sie ist sehr schlau und reif für ihr Alter. Sehr intelligent." Zu welchem Anlass sie die Kleine kennengelernt hatte, verriet sie nicht.

Doch Blue Ivys größter Fan ist und bleibt wohl ihre berühmte Mama. Regelmäßig schwärmt Beyoncé davon, wie besonders ihre kleine Tochter sei – und wie glücklich sie sei, ihre Mutter zu sein. "Wenn man Mutter ist, erfährt man eine Liebe zu seinen Kindern, die stärker ist als alles, was man sich vorstellen kann", betonte sie vor einigen Wochen auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell in London, 2020

Anzeige

Getty Images Jay-Z, Blue Ivy Carter und Beyoncé im Jahr 2017

Anzeige

Allen Berezovsky/Getty Images Beyoncé und ihre Tochter Blue Ivy Carter bei einem Basketballspiel in Los Angeles

Wusstet ihr, dass Blue Ivy in jungen Jahren schon so viel gemacht hat? Ja, das ist wirklich beeindruckend. Nein, bisher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de