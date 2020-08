Blue Ivy Carter (8) hat offenbar das Zeug, ein echter Star zu werden! Die Tochter von Jay-Z (50) und Beyoncé (38) hat bereits bei dem Song Brown Skinned Girl, der für das Remake von "Der König der Löwen" produziert wurde, gezeigt, dass sie das Talent ihrer Eltern geerbt hat. Wie im neuen Trailer zu "Black Is King", einem Film ihrer berühmten Mama, zu sehen ist, ist die Achtjährige auch als Schauspielerin gut. In der Vorschau zu der Disney+-Produktion sieht Blue Ivy wie eine waschechte Prinzessin aus.

In dem einminütigen "Black Is King"-Trailer, der auf YouTube veröffentlicht wurde, sieht die Kleine nicht nur Queen Bey sehr ähnlich, sondern wirkt sogar selbst wie eine Königliche. Dieser Eindruck wird vor allem durch ihr mintgrünes Ballkleid, eine Perlenkrone, dazu passendem Schmuck und rotem Lippenstift gestützt. Wie groß Blue Ivys Rolle in dem Film ist, bleibt noch ein Rätsel, da das von Beyoncé geschriebene und produzierte Werk erst am 31. Juli auf dem Streaminganbieter Disney+ erscheint.

Die "Spirit"-Hitmacherin hat allerdings bereits verkündet, dass sie in das Projekt viel Leidenschaft und Herzblut investiert habe. In einem Beitrag auf Instagram gab die Chartstürmerin preis: Mit "Black Is King" wolle sie die "Macht und Schönheit ihrer afroamerikanischen Abstammung feiern".

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Christopher Polk/Getty Images for NARAS Jay-Z, Blue Ivy und Beyoncé bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Beyoncé beim Coachella Festival in Indio im April 2018



