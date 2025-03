Blue Ivy möchte keine Ratschläge von Oma Tina Knowles haben

Tina Knowles (71), die Mutter von Beyoncé (43) und Solange Knowles (38), hat nun Einblicke in ihr Leben als Großmutter gegeben. In der "Jennifer Hudson Show" verriet die stolze Oma, dass ihre 13-jährige Enkelin Blue Ivy Carter (13) eher ihre Mutter Beyoncé um Rat bittet. "Sie sind wirklich eng, und deshalb muss ich gar nicht viele Ratschläge geben", erklärte Tina in der Show und fügte scherzhaft hinzu: "Sie sagen mir, ich solle mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern."

Tina zeigte sich dennoch stolz auf den engen Familienzusammenhalt. Blue Ivy eifere nicht nur ihrer berühmten Mutter nach, sondern weise auch Parallelen zu Tina selbst auf. Im vergangenen Jahr sprach Tina bei den "Glamour Women of the Year Awards" über ihre eigenen Erfahrungen als Mutter, wie People berichtete. Sie betonte, dass die Teenager-Jahre zwar die herausforderndsten seien, es sich jedoch lohne, in seine Kinder zu investieren: "Das Wichtigste ist, Liebe, Fürsorge und Unterstützung zu geben. Man bekommt immer das zurück, was man gibt." Tina beschrieb das Muttersein als ihre wichtigste und erfüllendste Aufgabe.

Tina, die bald ihre Memoiren "Matriarch" veröffentlicht, stammt aus einer großen Familie und wuchs in Galveston, Texas, auf. Bekannt wurde sie Anfang der 2000er auch durch ihre Arbeit als Kostümdesignerin für die Girlgroup Destiny's Child, in der Beyoncé ihre Karriere begann. Besonders stolz ist Tina darauf, dass sie trotz diverser beruflicher Erfolge als Businessfrau und Modedesignerin stets das Familienleben an erste Stelle gesetzt hat. Mit ihrer bodenständigen Art erinnert sie immer wieder daran, dass der Erfolg ihrer Töchter auch auf starker familiärer Unterstützung basiert.

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

Getty Images Tina Knowles, Beyoncé und Kelly Rowland bei den Glamour Women of the Year Awards 2024

