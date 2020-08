Shannen Doherty (49) gedenkt ihrem ehemaligen Co-Star. Den meisten dürfte die Schauspielerin vor allem durch ihr Mitwirken in der 90er-Jahre-Hitshow Beverly Hills, 90210 als auch durch ihre Rolle der Prue Halliwell in Charmed bekannt sein. In Teenager-Jahren war sie bereits in der Drama-Serie "Our House" zu sehen und spielte dort Gus Witherspoons Enkelin Kris. Ihr TV-Großvater wurde von Wilford Brimley verkörpert, der am 1. August im Alter von 85 Jahren starb. Shannen nimmt nun Abschied von ihm!

Die 49-Jährige postete am Montag ein Bild der 80er-Jahre-Sendung, auf dem sie und und der Schauspieler zu sehen sind und fand dazu liebevolle Worte: "Ich habe Wilford kennengelernt, als wir 'Our House' gedreht haben. Er hat mir während der Show viel beigebracht." Unter anderem habe der Serienstar ihr das Skifahren gelehrt und ihr immer mal wieder Geschenke gemacht."Er war tatsächlich sehr lange Zeit wie ein Opa für mich. Er war talentiert und wird sehr vermisst werden!", erklärt die Brünette.

Über den Tod des Wilfords hatte TMZ am vergangenen Wochenende berichtet. Er soll einige Zeit mit gesundheitlichen Problemen gekämpft und kurz vor seinem Tod aufgrund von Nierenproblemen auf einer Intensivstation gelegen haben. Von seiner Erkrankung konnte er sich offenbar nicht erholen und verstarb am vergangenen Samstag in seinem Zuhause in Utah.

Anzeige

Getty Images Shannen Doherty bei dem Paramount Network Launch im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Shannen Doherty in Beverly Hills 2019

Anzeige

Getty Images "Beverly Hills, 90210"-Star Shannen Doherty, 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de