Mia Rose Harrison (2) ist in ihre Rolle als große Schwester geschlüpft. Seit ein paar Tagen ist nämlich Sarah (29) und Dominics (29) zweite Tochter Kyla auf der Welt. Ihre Erstgeborene durfte bei der Geburt nicht mit im Krankenhaus sein und traf das neueste Familienmitglied erst ein paar Tage später. Das erste Kennenlernen hielten die stolzen Eltern in einem Video fest. Darin plaudern sie auch darüber, wie süß sich Mia gegenüber ihrem Geschwisterchen verhält.

"Mia ist die ganze Zeit so fasziniert von Kyla, aber auch so vorsichtig die ganze Zeit und streichelt", erklärt das Paar in dem YouTube-Beitrag. Doch so liebevoll die Zweijährige auch sei, Sarah und Domi müssten trotzdem immer ein Auge auf sie haben. "Man muss schon extrem aufpassen, auf jeden Fall", betont die Influencerin. Mia hüpfe ständig um Kyla herum, da sie in ihrer Nähe sein möchte. Sie würden ihr auf jeden Fall beibringen, wie sie mit dem Baby umgehen müsse.

Über eine andere Sache sind die YouTuber sehr happy: Mia habe kein Problem, dass sie ihre Eltern nun mit der kleinen Maus teilen muss. "Sie ist eher eifersüchtig, dass wir Kyla anfassen, weil nur sie das machen darf", schildert Domi. Das ist tatsächlich in einer Szene des Clips zu sehen: Die große Schwester zieht Sarahs Hand weg, die neben Kyla liegt.

