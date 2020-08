Ob dieses Aufeinandertreffen für Ärger sorgen wird? Vor wenigen Stunden machte diese Nachricht die Runde: Ex- Berlin - Tag & Nacht-Star Saskia Beecks (32) wird doch nicht in das Promi Big Brother-Haus ziehen. Stattdessen ist nun Jennifer Frankhauser (27) ab Freitag in der Unterhaltungssendung zu sehen und wird damit auch auf Love Island-Hottie Mischa Mayer treffen. Ob das unangenehm für sie wird? Angeblich hat die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin im vergangenen Jahr um ein Date gebettelt – vergeblich...

Zur Erinnerung: Beton-Mischa behauptete im September, Jenny habe ihm in der Vergangenheit öfter auf Instagram geschrieben und um ein Treffen gebeten. Die 27-Jährige selbst stritt ihre Schwärmerei damals prompt ab: "Ich bin gerade so geschockt! Also das stimmt ja mal gar nicht. Ich kenne ihn, er trainiert bei mir im Fitnessstudio und wir haben mal geschrieben, das stimmt. Aber ich wollte mich mit dem nicht treffen, weil der auf Follower aus war." Sie könne das sogar mit einem Screenshot beweisen, was ihr aber zu doof sei.

Klingt ganz so, als hätten Mischa und Jenny noch einiges zu klären. Denn eine Reaktion auf ihre Unterstellung gab es von dem ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten damals nicht. Ob er die Blondine im Container zur Rede stellen wird? Zeit für ein klärendes Gespräch hätten die beiden, immerhin werden sie drei Wochen nicht voreinander flüchten können. Doch was meint ihr: Werden Mischa und Jenny aneinandergeraten?

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Mischa Mayer

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Schwester von Daniela Katzenberger

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, August 2020



