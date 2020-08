Herzogin Meghan (39) wollte sich vor ihrer Hochzeit nicht mit ihrem Vater auseinandersetzen! Seit Jahren steht die Frau von Prinz Harry (35) mit ihrem Vater, Thomas Markle Sr. (76), auf Kriegsfuß. Ihr großer Streit gipfelte darin, dass Thomas nach Meghans royaler Hochzeit mit Prinz Harry pikante Details seiner Tochter preisgab. Jetzt heißt es: Meghan sei im Vorfeld wiederholt dazu geraten worden, das Gespräch mit ihrem Vater zu suchen: Das habe sie jedoch entschieden abgelehnt!

Wie ein Insider der Sunday Times verriet, sei der 38-Jährigen dringlichst empfohlen worden, vor und nach Bekanntgabe ihrer Heiratspläne mit ihrem Vater persönlich zu sprechen. "Wir baten sie verzweifelt, mit Thomas in Kontakt zu treten, aber sie wollte nicht", erzählte die Quelle. Ihr Vater sei vom Eintritt seiner Tochter in das britische Königshaus überfordert gewesen. Der 76-Jährige habe Hilfe nötig gehabt, um mit der neuen Situation umgehen zu können. "Jeder wusste, dass es zu einem großen Problem werden würde, wenn sie mit ihrem Vater nicht spricht", gab der Insider weiter an.

Auch Harry soll den Kontakt zu seinem Schwiegervater endgültig abgebrochen haben, nachdem sie vor der Hochzeit noch miteinander telefoniert und sich Textnachrichten gesendet hatten. Das Verhältnis zu ihrem Vater sei Meghan zufolge bis zu ihrer Heirat im Jahr 2018 gut gewesen. Die beiden sollen während ihrer gesamten Kindheit sogar eine sehr enge Vater-Tochter-Beziehung gehabt haben.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2017

Glaubt ihr, dass Herzogin Meghans Verhältnis zu ihrem Vater heute besser wäre, wenn sie damals mit ihm gesprochen hätte? Ja, davon bin ich überzeugt! Nein, das glaube ich nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de