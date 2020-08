Sie zeigt, was sie hat! Dass bei dem KarJenner-Clan Sexyness großgeschrieben wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Die fünf Töchter von Kris Jenner (64) zeigen ihren Followern im Netz regelmäßig ihre sexy Kehrseiten und posieren in knappen Outfits für die Kamera. Und mit den heißen Darbietungen der Geschwister hat es noch lange kein Ende – jüngst sorgt sie für Nachschub: Khloé Kardashian (36) posiert heißer denn je in einem Mini-Bikini.

Auf Instagram heizt die Mutter von True Thompson (2) ihren Fans jetzt mächtig ein. Bei diesen hohen Temperaturen wollte Khloé offenbar auf möglichst viel Stoff verzichten und setzt ganz auf das Motto: weniger ist mehr. In einem megaknappen Bikini mit Leopardenmuster rekelt sich die Beauty auf einem Stuhl. Dabei setzt sie ihren flachen Bauch und ihren Hammer-Körper perfekt in Szene.

Ihre Community kommt bei diesem Anblick scheinbar ordentlich ins Schwitzen. Unter dem Beitrag tummeln sich etliche Flammen-Emojis. "Es ist heiß, aber du scheinst für diese Hitzewelle bereit zu sein", meint ein User. "Was für eine Schönheit", schwärmt Kris unter dem Bild ihrer Tochter.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juli 2020

ActionPress/SIPA PRESS Khloé Kardashian im November 2018



