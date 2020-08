Stephan und Steffi haben einen Grund zur Freude! 2018 nahmen der Landwirt und die Friseurin an Bauer sucht Frau teil, um die große Liebe zu finden – mit Erfolg: Bereits während der Hofwoche knisterte es zwischen den beiden gewaltig. Nur wenige Monate nach den Dreharbeiten des Kuppelformats folgte die Verlobung, am 3. August 2019 dann die Hochzeit. Demnach konnten Stephan und Steffi schon am Montag ihren ersten Hochzeitstag feiern. Haben sie an diesem Tag etwas Besonderes gemacht?

Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, haben die beiden Turteltauben auf eine große Feier verzichtet. Stattdessen hätten sie den Tag mit Hofarbeit verbracht. Momentan ist nämlich Erntesaison und somit die für Landwirte arbeitsintensivste Zeit im Jahr. Trotzdem hatte das Paar wohl genügend Gelegenheit, sich an den Tag seine Eheschließung zurückzuerinnern: Über hundert Menschen aus ihrer Nachbarschaft sollen den beiden zum Hochzeitstag gratuliert haben.

Darüber hinaus teilte Steffi auf ihrem Instagram-Account eine Reihe von Hochzeitsbildern, die sie und Stephan bei einer Kutschfahrt, während der Trauungszeremonie oder die Tischdeko der Feier zeigen. Dazu schrieb die einstige Münsteranerin: "Ein Jahr ist es her. So viele Erinnerungen." Mit der Verwendung des Hashtags #schönstertag machte sie deutlich, wie viel ihr diese Momente wohl bedeuten.

