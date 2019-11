Auch die 30. Bauer sucht Frau-Hochzeit war an Romantik kaum zu überbieten! Wenige Monate nach der Ausstrahlung der Kuppelshow-Staffel von 2018 haben Bauer Stephan und seine Steffi im August ihre Liebe gekrönt und sich bei einem rauschenden Fest das Jawort gegeben. Viel zu sehen bekamen ihre Fans von der Zeremonie bisher nicht. In einer Sonderausgabe der Sendung zeigte sich jetzt aber: Braut und Bräutigam waren bei der Trauung ziemlich emotional!

"Vorher habe ich gewusst, was ich sagen will und auf einmal: Scheiße, was muss ich jetzt sagen? Jetzt weiß ich gar nichts mehr", erinnerte sich Stephan beim "Bauer sucht Frau"-Special am Samstag an seine Texthänger beim Eheversprechen. Dem Landwirt war die Aufregung während der Vermählung sichtlich anzusehen, die Freudentränen konnte er kaum zurückhalten. "Steffi ist meine große Liebe, ich habe sie gefunden und dann passt es”, freute er sich. Das weiße Tüll-Kleid, in dem die Blondine vor den Altar schritt, hatte sie bereits im Februar gekauft.

Zu den rund 300 Gästen, die die Liebe des frisch vermählten Paares unter anderem bei Tanz und Kutschfahrt feierten, zählte auch die eine oder andere "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit. Neben Kuppel-Expertin Inka Bause (50) gehörte Bruno Rauh zu der fröhlichen Hochzeitsgesellschaft. Der Bayer hatte seine Anja 2007 in der dritten Staffel des Flirtformats kennengelernt. Im Sommer zelebrierten sie ihren zehnten Hochzeitstag bei einer großen Zeltparty.

