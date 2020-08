Demi Lovato (27) und Max Ehrich (29) schweben momentan auf Wolke sieben und die Gefühle scheinen nicht nachzulassen. Seit der Verlobung vor wenigen Wochen verbringen die Turteltauben viel Zeit zusammen und teilen dies auch offen auf Social Media. Tatsächlich hatte Demis Verlobter jedoch schon viel früher Gefühle für die "Sorry Not Sorry"-Sängerin und war auch nicht zu schüchtern, das mit der Welt zu teilen: Max wünschte sich Demi nämlich schon im Jahr 2011 zu Weihnachten!

Dies verrät ein alter Twitter-Post von Max, in dem er als Anlehnung an Mariah Careys (50) Weihnachtshit "All I want for Christmas is you" schrieb: "Alles was ich mir zu Weihnachten wünsche ist Demi Lovato." Dies versah er außerdem mit dem Hashtag "Man kann nicht alles bekommen, was man will". Letztendlich hat er mit einer kleinen Verspätung zum Glück doch noch das bekommen, was er sich wünschte: seine Traumfrau Demi Lovato.

Im vergangenen März gab es bereits Gerüchte, dass sich zwischen dem Popstar und dem Schauspieler etwas anbahnen könnte. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung durch mehrere Kussfotos, die die beiden im Mai veröffentlichten. Seitdem können sie kaum die Finger voneinander lassen.

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

Instagram / maxehrich Max Ehrich, Schauspieler

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Max Ehrich

