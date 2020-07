Sie ist ganz offensichtlich total glücklich! Demi Lovato (27) hat vor wenigen Monaten endlich ihr persönliches Liebes-Happy-End gefunden: Die Sängerin ist offiziell mit dem Schauspieler Max Ehrich (29) zusammen. Nach etlichen Gerüchten und Geheimniskrämereien präsentieren die beiden ihre Liebe mittlerweile der ganzen Welt. Und vor allem die Musikerin scheint von ihrem Freund nicht genug zu bekommen: Im Netz hat Demi nun wieder etliche verschmuste Schnappschüsse von sich und ihrem Max geteilt!

Sie können offensichtlich kaum die Finger voneinander lassen! Vor wenigen Tagen hat die "Tell Me You Love Me"-Interpretin eine ziemlich niedliche Bilderreihe von sich und ihrem Partner auf Instagram veröffentlicht. Total verliebt schmiegen sich die beiden auf den Schnappschüssen aneinander und geben sich innige Küsse. Der 29-Jährige hat ebenfalls diese Pics mit seiner Community geteilt und versah den Beitrag ganz schlicht mit einem weißen Herz.

Erst kürzlich hatte Demi dem Serienstar eine rührende Liebeserklärung im Netz gemacht – spätestens da müsste ihren Fans klar geworden sein, dass die Künstlerin bis über beide Ohren verliebt ist. "Ich verbringe meine Tage jetzt in einem Badeanzug, ohne Make-up und mit jemandem, der mich als die Person, die ich bin, akzeptiert und liebt – mit all meinen Fehlern. Ich liebe dich, Max Ehrich", hatte sie in ihrer Insta-Story geschrieben.

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit ihrem Freund Max Ehrich

Instagram / ddlovato Max Ehrich und Demi Lovato

Instagram / maxehrich Demi Lovato mit ihrem Freund Max Ehrich



