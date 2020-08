Herzogin Kate (38) ist eine Stilikone! Egal, ob im eleganten Abendkleid, im schicken Hosenanzug oder im lässigen Freizeitlook, die 38-Jährige begeistert Royal-Fans auf der ganzen Welt mit ihren modischen Entscheidungen. Auch von der aktuellen Situation lässt sich die Frau von Prinz William (38) ihre Outfits nicht verderben: Selbst mit Mundschutz machte Kate jetzt eine gute Figur – und dabei ist diese Maske auch noch ein richtiges Schnäppchen!

Im Rahmen eines Besuches bei der Wohltätigkeitsorganisation Baby Basics am vergangenen Dienstag in der britischen Stadt Sheffield, rundete Kate ihr Outfit mit einem ganz besonders stylishen Accessoire ab: Zu einem eleganten weißen Midi-Kleid mit Taillengürtel und auffälligen schwarzen Knöpfen trug die dreifache Mutter einen Mund-Nasen-Schutz mit floralem Print. Diese verspielte Maske der britischen Marke Amaia London ist dabei auch noch richtig günstig, denn sie ist bereits für 15 Pfund – also umgerechnet rund 17 Euro – erhältlich.

Doch damit nicht genug: Könnte es etwa sein, dass Kate und ihre Tochter Charlotte demnächst im niedlichen Partnerlook unterwegs sind? Zumindest gibt es die geblümte Maske auch in einer süßen Mini-Version für Kinder – und mit Sicherheit würde dieses Modell auch der Fünfjährigen gefallen. Wie findet ihr Kates Look mit Mund-Nasen-Schutz? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Kate bei einem Besuch der Wohltätigkeitsorganisation Baby Basics im August 2020

