Aurelio Savina (42) spricht Klartext! Der Womanizer versuchte sein Liebesglück bereits 2014 bei Die Bachelorette und seitdem traute sich der gebürtige Hagener in eine Reality-Sendung nach der anderen. Neben dem Dschungelcamp und Das Sommerhaus der Stars war er zuletzt bei Bachelor in Paradise zu sehen. In wenigen Tagen flimmert die neue Show "Like Me – I'm Famous" über die Fernsehbildschirme. Der Reality-Star gehört neben elf bereits TV-bekannten Persönlichkeiten zu dem Cast der Sendung. Aurelio verriet nun Promiflash, was er aus dieser Show gelernt hat.

"Nicht viel, außer die Erkenntnis, dass ich persönlich in Formaten wie diesen, in denen wir Kandidaten uns zu Clowns degradieren lassen, um das Volk zu amüsieren, definitiv nicht mehr teilnehmen werde", stellte der 42-Jährige im Gespräch mit Promiflash klar. Die Meinungen der Zuschauer würden Aurelio dabei nicht interessieren – er sei selber zu diesem Entschluss gekommen.

Dabei sei ihm das hohe Preisgeld auch egal: "Ich möchte mit 42 Jahren eine gewisse Grenze nicht mehr überschreiten – auch nicht für 100.000 Euro", meinte Aurelio. "Like Me – I'm Famous hat dem Model anscheinend gereicht.



TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina im Januar 2020

Anzeige

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Aurelio Savina in Dresden im Mai 2019

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality-TV-Star

Hättet ihr gedacht, dass Aurelio in keinem weiteren Trash-Format zu sehen sein wird? Ja, das war abzusehen! Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de