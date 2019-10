Waren die ganzen Schlagzeilen über eine mögliche Scheidung von Rapper T.I. (39) und Tameka "Tiny" Harris (44) aus der Luft gegriffen? Im Dezember 2016 hatte zum ersten Mal medial die Runde gemacht, dass der Musiker und seine Langzeitpartnerin ihre Ehe annullieren lassen wollten. Offiziell durchgezogen haben es die beiden allerdings bis heute nicht. Nun scheint auch klar, warum es bisher zu keiner Auflösung gekommen ist: In einem Interview erklärte T.I., dass er und Tiny eigentlich nie getrennt gewesen sind!

Vor wenigen Tagen war der 39-Jährige in der Tamron Hall Show zu Gast und sprach über die Trennungs- und Scheidungsgerüchte der vergangenen Jahre – offenbar scheint an denen nichts dran gewesen zu sein: "Wir waren nie getrennt. Ich liebe meine Frau und meine Familie, das muss ich, denke ich, nicht sagen", stellte T.I. klar. Seine Ehefrau sah das in seinem Podcast "ExpediTIously" zuletzt ein wenig anders: Sie sprach immerhin davon in einer Beziehungspause 2016 ihr Singleleben zwar genossen, aber keine anderen Männer gehabt zu haben. Für den "Paper Trail"-Interpreten scheint das aber ganz offensichtlich nicht als "Pause" gegolten zu haben.

Für T.I. ist es offenbar ganz normal, dass eine Ehe ihre Höhen und Tiefen hat: "Wenn man sich Leute ansieht, die 20, 30 oder 40 Jahre verheiratet sind, auch bei denen gab es Zeiten, in denen sie sich nicht ausstehen konnten und sich danach fühlten, den anderen zu verlassen. Aber das Einzige, was sie zusammengehalten hat, ist, dass sie zusammengeblieben sind", meinte er im Interview. Dass es aktuell nicht besser zwischen dem Rapper und seiner Partnerin laufen könnte, zeigten einige Instagram-Storys Ende Oktober, in denen T.I. liebevoll Tiny übers Gesicht leckte.

Getty Images T.I. und Tameka "Tiny" Harris im August 2016

Getty Images Tameka "Tiny" Harris, Ehefrau von Rapper T.I.

Getty Images T.I. und Tameka "Tiny" Harris bei den BET Awards 2019

