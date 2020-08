Dürfen sich die Berlin - Tag & Nacht-Fans etwa auf ein weiteres Comeback freuen? In den vergangenen Wochen feierten einige bekannte Gesichter des Casts ihre Rückkehr ans Set der täglichen Vorabendserie. Neben Fabrizio, Ole und Co. sollte auch Saskia Beecks (32) alias Alina wieder auf der Mattscheibe zu sehen sein – das kündigte zuletzt zumindest eine TV-Vorschau an. Doch das Vorhaben scheint nicht aufzugehen: Saskia möchte nicht zu BTN zurück!

Ein Alina-Comeback ist für Saskia Beecks offenbar ausgeschlossen. "Ich werde nicht zu 'Berlin - Tag & Nacht' zurückkehren", stellte die TV-Bekanntheit gegenüber Kukksi klar. Sie habe bereits im Februar eine Anfrage des Senders erhalten, ob sie für einige neue Folgen zu Verfügung stünde. Neben der aktuellen Pandemie sei dann aber auch geschäftlich nicht alles nach Plan verlaufen: "Dann habe ich eine Dispo bekommen, obwohl ich noch nicht mal ein Drehbuch und einen Vertrag vorliegen hatte", verriet Saskia. Ihre Rückkehr sagte sie daraufhin ganz ab.

Bis vor wenigen Tagen stand Saskia als Bewohnerin der neuen Promi Big Brother-Staffel fest. Doch auch in diesem TV-Format müssen die Zuschauer nun auf die Influencerin verzichten: "Ich habe gespürt, dass ich im Moment Ruhe brauche, statt der Herausforderung, mit unbekannten Menschen vor laufenden Kameras zusammenzuwohnen", erklärte die gebürtige Duisburgerin ihren spontanen Entschluss.

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, bekannt durch "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, Soap-Bekanntheit

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks im März 2020

