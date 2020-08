Was sagen Yana (23) und Tayisiya Morderger (23) zu ihrem TV-Aus? In der dritten Folge von Kampf der Realitystars mussten sich die Zwillinge vom Rest der Promigruppe verabschieden. Nachdem zunächst die Bauer sucht Frau-Teilnehmerin von der Mehrheit der Gruppe rausgewählt worden war, entschieden sich die Neuankömmlinge Willi Herren (45) und Dijana Cvijetic (26) ausgerechnet dafür, dass auch ihre Schwester die Sala verlassen soll. Im Gespräch mit Promiflash ziehen die Twins ein erstes Fazit.

"Wir sind sehr stolz auf uns, dass wir das alles durchgemacht haben. Auch wenn es dort schwierige Situationen gab, haben wir unser Niveau behalten und haben uns nicht auf das billige Niveau anderer Kandidaten herabgelassen", stellen die TV-Bekanntheiten gegenüber Promiflash klar – von Trübsal blasen ganz und gar keine Spur. Das Wichtigste sei den Blondinen, dass sie bis zum Ende sie selbst geblieben seien. Und das solle auch in Zukunft so bleiben: "Egal, was man über uns sagt oder denkt, wir ziehen unsere Sache durch und gehen weiter."

In der Show hatte den 23-Jährigen vor allem die Tatsache zu schaffen gemacht, dass viele sie nicht als zwei Persönlichkeiten, sondern nur als Zwillings-Doppel betrachtet hatten. "Wir sind zwei Personen, und natürlich sind wir zu 100 Prozent sicher, dass wir es einzeln auch geschafft hätten. Wir trauen uns sehr viel zu und haben auch als einzelne Personen großes Selbstvertrauen", betonen sie in dem Interview erneut.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: seit 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Instagram / yanusik_97_ Yana Morderger im Juli 2020

Instagram / yanusik_97_ Tayisiya und Yana Morderger, "Kampf der Realitystars"-Kandidatinnen

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger in Frankreich, Oktober 2019

