Auf ihre Unterstützung kann sie schon mal zählen! In wenigen Stunden startet für Jennifer Frankhauser (27) das nächste Reality-TV-Abenteuer. Nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme im Jahr 2018, zieht die Influencerin am Freitagabend als Nachrückerin nun in den Promi Big Brother-Container. Die Familie steht ganz klar hinter ihr – und vor allem ihre Halbschwester Daniela Katzenberger (33) drückt vor dem heimischen TV ganz fest die Daumen!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Kultblondine nach einer längeren Netz-Abstinenz wieder zurück und kommt auch prompt auf ein wichtiges Thema zu sprechen. Die Promi-BB-Teilnahme ihrer jüngeren Schwester Jenny. "Die hat richtig Chancen zu gewinnen, weil sie so eine richtige Kampfwurst ist. Sie hat ja die letzten drei Jahre so viel schlimmere Situationen gemeistert, da denke ich mir: 'Big Brother' macht die doch auf der linken Arschbacke, da bin ich mir sicher", sprudelt es nur so aus Daniela heraus.

Einmal ins Schwärmen geraten, kann sich die 33-Jährige fast gar nicht mehr zügeln. "Sie hat so eine krasse Entwicklung gemacht, also ich bin mir wirklich sicher, dass sie das packen kann [...]. Das wird morgen richtig geil, ich feier das so. Ich bin so stolz", hält Dani abschließend fest. Sie wird das Spektakel im TV verfolgen – keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, dass die beiden Schwestern bis vor wenigen Monaten noch heftig im Clinch lagen.

THÜRINGEN PRESS / Action Press Daniela Katzenberger bei der Sendung "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger im November 2015

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

