Nicht nur Juliano, sondern auch Jade Übach (26) war von diesem Tattoo sehr enttäuscht! Der einstige Are You The One?-Kandidat und die Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin sorgten schon gleich in der ersten Just Tattoo Of Us-Folge für ordentlich Unterhaltung: Die beiden durften entscheiden, was sich der jeweils andere tätowieren lassen muss – und die Blondine ließ es sich nicht nehmen, ihrem BFF ein Porträt von sich verpassen zu lassen. Mit dem Endresultat des Körperkunstwerks waren aber sowohl Juliano als auch sie selbst extrem unzufrieden!

In Sam Dylans Podcast Trashgeflüster erklärt Jade jetzt: "Ich war dann geschockt, als er rauskam mit dem Tattoo und sein halber Rücken war abgeklebt." Sie habe vorab eigentlich in Auftrag gegeben, dass das Motiv nur den Umfang einer Handfläche hätte haben sollen – dann sei es aber "so groß wie eine ganze Hand" geworden. Darüber hinaus habe sie explizit gesagt, dass ihr Vorname nicht unter das Bild gestochen werden solle. "Und dann wurde das Tattoo gezeigt und dann steht komplett mein Name groß darunter geschrieben" berichtet sie.

Das sei in ihren Augen "mega-asozial" gewesen. "Es ist nun mal kein Henna-Tattoo, es ist ein Tattoo. Man kann nicht gegen meinen Willen jemanden was tätowieren, was für sein Leben da ist", empört sich die Ex-Big Brother-Kandidatin. Sie sei so aufgebracht gewesen, dass sie sogar laut gefragt habe, ob man sie "verarschen" wolle – ihre Beschwerde sei allerdings aus der Sendung herausgeschnitten worden.

Instagram / jadebritani "Just Tattoo Of Us"-Star Jade Übach, 2019 in Köln

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, Fernsehstar

Instagram / jadebritani Jade Übach, TV-Bekanntheit

