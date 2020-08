Just Tattoo Of Us erwies sich für Jade Übach (26) und Juliano wohl als Reinfall! Die beiden haben als Freunde an der Show teilgenommen und sich gegenseitig Motive ausgesucht. Der ehemalige Are You The One?-Kandidat ließ Jade ein Serkan-Tattoo verpassen, sie wiederum wurde als Portrait auf seiner Schulter verewigt – doch nicht für lange. Juliano hat sich schnellmöglichst einen Termin für ein Cover-up geholt.

In seiner Instagram-Story bezog er jetzt noch einmal Stellung zu der Aktion und betonte, dass beide nicht unbedingt im Sinne des anderen gewählt haben. Aber sein Tattoo "zehntausend Mal größer" und auch die Stelle nicht gerade unauffällig gewesen sei. "Meins war wirklich schwieriger zu covern, ist aber echt gut geworden", betonte er und präsentierte auch ein Bild seines neuen Körperkunstwerks. Statt Jade ziert jetzt ein großer Löwenkopf seinen gesamten Rücken.

Das vorherige Tattoo hat ihm nicht ganz so gut gefallen – oder, wie er selbst beim ersten Blick in den Spiegel sagte: "Boah ist das hässlich. Ich habe noch nie so etwas Hässliches gesehen." Auf dem Bild, das als Vorlage gedient hat, hätte sie "viel geiler" ausgesehen. Trotzdem konnte er über den Tattoo-Fail lachen.

TVNOW Juliano und Jade bei "Just Tattoo Of Us"

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidat Juliano

