Er hat wohl alle Hände voll zu tun! Kit Harington (33) ist seit Jahren erfolgreich in Hollywood unterwegs. Spätestens seit seinem Durchbruch als John Snow in Game of Thrones ist der Hottie nicht mehr aus dem Film- und Fernsehgeschäft wegzudenken. Kein Wunder, dass der Brite da von Fotografen verfolgt und auch mal in unangenehmen Situationen abgelichtet wird: Kit wurde vor wenigen Tagen dabei erwischt, wie er sich beherzt in die Hose greift!

Am vergangenen Samstag war der 33-Jährige mit Ehefrau Rose Leslie (33) und seinem Hund in London unterwegs. Doch der entspannte Spaziergang durch die britische Hauptstadt erweckte bei den Paparazzi nicht mal annähernd so großes Interesse, wie Kits kleiner Ausflug in seine Hose. Mitten auf der Straße schien dem Schauspieler untenherum etwas zu stören. Kurzerhand versuchte der GoT-Star, das Problem zu lösen – und langte mal eben in seine graue Chino. Nach mehrmaligem Hin- und Herrütteln war Kit offensichtlich immer noch nicht ganz zufrieden, versuchte das Geschehene aber lässig zu überspielen.

Erst vor Kurzem hatte Kit mit etwas anderem für Furore gesorgt. Der beliebte TV-Star hatte sich vor wenigen Wochen anscheinend spontan von seinen Locken getrennt. Paparazzi entdeckten den Hottie Mitte Juni mit raspelkurzen Haaren in London.

Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie

MEGA Kit Harington im August 2020

Getty Images Kit Harington im Januar 2018

