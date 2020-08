Nanu, wo ist bitte Daniela Katzenbergers (33) blonde Mähne hin? Vor wenigen Wochen überraschte die Reality-TV-Bekanntheit ihre Fans mit dem Entschluss, sich erst einmal aus der Social-Media-Welt zurückziehen zu wollen. Warum sie so plötzlich eine Netz-Pause einlegen wollte, war nicht bekannt. Sie versicherte ihren Followern aber, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Jetzt meldet sich die Katze wieder zurück – und das ohne ihr legendäres Markenzeichen!

"Hallo, da bin ich wieder, ach scheiße, ich hab euch echt vermisst", beginnt Dani wie immer gut gelaunt ihre Instagram-Story. Die 33-Jährige erklärt, dass ihre Insta-Auszeit nun offiziell beendet ist – doch die User fragen sich wohl vor allem eins: Wo ist Danielas platinblonde Haarpracht hin? Stattdessen leuchtet ihre Mähne durch und durch grau. Und das ist Dani selbst nicht wirklich geheuer. "Ich finde, die Haare sehen durch den Filter voll grau aus, in echt sieht das gar nicht so krass aus [...]. Durch den Filter sehe ich echt aus wie so ne Oma", gibt sie abschließend Entwarnung.

Alle Fans der Kultblondine können also aufatmen – sie hat vor, ihrer gewohnten Haarfarbe, die nun einen leichten, silberfarbenen Schimmer hat, treu zu bleiben. Treu bleiben ist ein gutes Stichwort, denn von nun an wird Daniela ihre Community wieder regelmäßig durch ihren Alltag mitnehmen. Sie habe sich die Online-Auszeit genommen, um einige Dinge, die in den vergangenen Monaten liegen geblieben sind, zu erledigen – und die To-do-Liste sei mittlerweile abgearbeitet.

