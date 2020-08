Liebes-Wirrwarr um Jennifer Garner (48)! Nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Ehemann Ben Affleck (47) trat im Oktober 2018 ein neuer Mann in das Leben der Schauspielerin: Sie kam mit John Miller zusammen, der CEO eines großen Technikunternehmens ist. Doch nach fast zwei Jahren soll Jennifer die Beziehung jetzt beendet haben. Etwa für eine neue Liebe? Denn die Mutter dreier Kinder soll nun mit einem anderen Mann anbandeln – und er ist alles andere als unbekannt!

Die Rede ist von Bradley Cooper (45)! TMZ liegen Bilder vor, die ihn und Jen ausgelassen und fröhlich am Strand zeigen. Auch Bradleys Tochter Lea ist auf den Bildern zu sehen. Ist das etwa der Beginn einer neuen Hollywood-Romanze? Wohl leider nicht. Laut einer Quelle sollen die zwei seit Jahren einfach nur gute Freunde sein. Kennengelernt hatten sie sich bei Dreharbeiten zu der Serie "Alias", wo Jennifer die Hauptrolle Sydney Bristow gespielt hatte und Bradley als Will Tippin zu sehen gewesen war.

Für Jennifers Ex Ben läuft es in Sachen Liebe aktuell besser. Er ist seit März mit dem ehemaligen Bond-Girl Ana de Armas (32) zusammen. Inzwischen hat die Schauspielerin auch Bens Kinder kennengelernt: Mitte Juni ging es für die Patchwork-Familie sogar in den ersten gemeinsamen Urlaub.

Getty Images Schauspieler Bradley Cooper

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

MEGA Ana de Armas und Ben Affleck mit seinen Kindern im Mai 2020 in Los Angeles

