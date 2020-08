Tayisiya und Yanas TV-Auftritt kam nicht bei allen gut an! Die beiden Shopping Queen-Bekanntheiten waren jetzt in dem neuen TV-Format Kampf der Realitystars zu sehen. Allerdings eckten sie dort ganz schön an – nicht nur bei Sandy Fähse (35), sondern auch bei Georgina Fleur (30). Deshalb mussten sie die Show schon am Ende der dritten Folge verlassen. Nun müssen sie sich zwar nicht weiter mit ihren prominenten Mitstreitern beschäftigen – dafür aber offenbar mit Hatern im Netz!

Yana postete jetzt in einer Instagram-Story den Screenshot einer Privatnachricht, die sie erhalten hatte – und die Worte des Users sind alles andere als freundlich: "Das, was ich sage, gilt für dich und deine Schwester. Ich würde euch gerne mit Kot bewerfen. Wie kann man solche Untermenschen sein wie ihr? Lache mich hier kaputt über so wenig Hirn. Ihr könnt gerne sterben", schreibt er. Nachdem die 23-Jährige die Nachricht ins Netz gestellt hatte, ließen ihre Fans ihr offenbar gleich aufmunternde Grüße zukommen – für die bedankte sich die Blondine herzlich: "Ja, ich kriege solche Nachrichten, aber auch so viele positive Nachrichten, dass ich auf solche Menschen nicht hören soll und dass ich mir das nicht zu Herzen nehmen soll."

Dass sie selbst auch mal verbal austeilen können, hatten Yana und ihr Zwilling bei "Kampf der Realitystars" unter Beweis gestellt: Während ihres Streits mit Georgina war es zu einem heftigen Wortgefecht gekommen. Weil die Rothaarige Taya als "egoistisches Miststück" bezeichnet hatte, wehrte sich Letztere mit den Worten: "So dumm, wie du bist, mit aufgespritzten Lippen, ist keiner!"

Instagram / yanusik_97_ Yana Morderger in Dortmund 2020

Instagram / yanusik_97_ Yana Morderger, Ex-"Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, TV-Bekanntheit

