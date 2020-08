Queen Elizabeth II. (94) gönnt sich eine Pause der Extraklasse! Das Oberhaupt des britischen Königshauses geht das ganze Jahr über zahlreichen Terminen nach – für Privates bleibt wenig Zeit. Zum Ausgleich nimmt Elizabeth sich mit ihrem Ehemann Prinz Philip (99) allerdings jeden Sommer eine entspannte Auszeit. Den traditionellen Urlaub verbringt das Paar auf seinem Schloss Balmoral in Schottland. Dieser steht auch jetzt wieder an: Am vergangenen Dienstag kamen die Royals in der Residenz an – und planen, dort lange zu bleiben.

Wie Mail Online berichtet, sind die Queen und ihr Gatte mit einem Privatjet von London nach Aberdeen geflogen. Bilder zeigen, wie die in wetterfeste Jacken gekleideten Eheleute mit ihren beiden Hunden die Maschine verließen. Von dort aus ging es mit einer Limousine zum etwa eine Stunde entfernten Balmoral. Bis Anfang Oktober soll die 94-Jährige sich dort eine Pause von ihren königlichen Pflichten nehmen.

Während ihres Aufenthalts in dem malerischen Anwesen werden die beiden Besuch von ihren Blaublüter-Verwandten bekommen, heißt es. So sollen etwa Prinz Charles (71) sowie Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) mit ihren Kindern anreisen. Wie The Telegraph berichtet, planen Prinz Harry (35) und seine Frau Meghan (39) hingegen nicht, für eine Familienzusammenkunft nach Großbritannien zu fliegen.

