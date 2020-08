Wo werden Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) wohl sesshaft werden? Aktuell erwarten die Musikerin und der Schauspieler ihr erstes gemeinsames Kind: Ihre Tochter soll schon in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken. Dass die Verlobten noch vor der Geburt vor den Traualtar schreiten könnten, schlossen sie bereits aus. Aber wie sieht es wohl mit einem Umzug aus? Der werdende Vater würde offenbar tatsächlich einen Tapetenwechsel wagen – und zwar nach Australien!

Im Interview mit Daily Express erzählt der Fluch der Karibik-Darsteller: "Ich liebe es dort und würde auf der Stelle dort hinziehen. Immerhin setzen wir dieses Baby in eine ziemlich einzigartige und ungewöhnliche Welt, also wieso nicht? Es steht ganz oben auf meiner Favoritenliste." Durch die Ehe mit seiner Ex, dem australischen Model Miranda Kerr (37), habe der Brite eine starke Vorliebe für die Goldküste entwickelt.

"Ich habe dort viel Zeit verbracht und über die Jahre wurde es zu einem großen Teil meines Lebens", schildert Orlando. Was die werdende Mutter von den Plänen ihres bald angetrauten Mannes hält? Dazu wird sich Katy sicherlich noch äußern!

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry in Monaco

Getty Images Katy Perry in Australien

