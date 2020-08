Sind Tayisiya (23) und Yana Morderger (23) etwa immer noch schlecht auf Georgina Fleur (30) zu sprechen? Zwischen den TV-Zwillingen und der ehemaligen Bachelor-Kandidatin hat es bei Kampf der Realitystars heftig geknallt. Die drei Frauen lieferten sich in der Realityshow ein übles Wortgefecht, bei dem auch das eine oder andere unschöne Wort fiel. Der Grund für den fiesen Zoff: ein abgeschlossener Kleiderschrank. Im Promiflash-Interview verrieten Tayisiya und Yana jetzt, was sie heute von ihrer Show-Rivalin Georgina halten.

"Wir denken trotz aller Situationen, die wir mit Georgina hatten, dass sie im privaten und im echten Leben eine Frau mit großem Herzen ist", erklärten die beiden gegenüber Promiflash. Sie seien sicher, dass die 30-Jährige diesen großen Streit vom Zaun gebrochen hat, bloß um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Eine Sache nehmen sie dem Rotschopf allerdings doch noch übel: "Was für uns gar nicht geht, sind Beleidigungen und sie hat uns sehr beschimpft. Und wenn jemand mir oder meiner Schwester schlimme Worte an den Kopf wirft, dann ist es vorbei. Da haben wir auch keinen Respekt mehr und da sind wir auch keine Kätzchen mehr, sondern werden zu Löwinnen."

Besonders getroffen hat die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin und ihre Schwester vor allem, dass keiner der anderen Show-Teilnehmer zu ihnen gehalten habe. Ihr eigenes Verhalten in der ganzen Sache bereuen die beiden übrigens nicht: "Wir stehen zu 100 Prozent hinter unseren Worten und hinter unseren Handlungen. Weil egal, in welcher Situation wir gerade sind, wir denken erst darüber nach, was wir sagen wollen, und dann sagen wir es. Deshalb stehen wir hinter allem, was wir gesagt und getan haben."

Instagram / yanusik_97_ Yana und Tayisiya Morderger 2019 Italien

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Dirndl

Instagram / yanusik_97_ Tayisiya und Yana Morderger, "Shopping Queen"-Bekanntheiten

