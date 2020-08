Bei Kampf der Realitystars flogen am Mittwoch so richtig die Fetzen! Georgina Fleur (30) war sauer auf Tayisiya (23) und Yana Morderger (23), weil die Schwestern sich keinen Kleiderschrank teilen wollten. Sie machte ihrem Ärger entsprechend Luft. Die Situation eskalierte dabei so sehr, dass eine der Zwillingsschwestern sogar Tränen vergoss. Doch nach der Ausstrahlung scheinen sich die drei TV-Streithennen wieder vertragen zu haben.

In ihrer Instagram-Story wandte sich Georgina jetzt direkt an die Twins und hisste die weiße Flagge: "Leute, ich mache euch ein Friedensangebot. Lasst uns doch nicht streiten." Es sei im Endeffekt schließlich nur um ein paar Schränke und Klamotten gegangen. Schon kurz darauf reagierte Yana stellvertretend für beide Schwestern in ihrer Story: "Hallo liebe Georgina, danke für deine nette Nachricht. Natürlich nehmen wir das Friedensangebot an", erklärte sie.

Offenbar haben die Zwillinge ihr den Zoff wirklich verziehen. Denn Yana betonte, dass sie und ihre Schwester der Rothaarigen für die Show weiterhin die Daumen drücken würden. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ist nämlich noch im Rennen – ganz im Gegensatz zu den beiden Bauer sucht Frau-Bekanntheiten. Die wurden am Mittwoch nach dem Zoff von ihren Mitstreitern rausgewählt.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: Ab 22. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

