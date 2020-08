Wer ist denn dieser Hottie? Vor wenigen Tagen eroberte der zweite Teil der Teenie-Komödie The Kissing Booth die Zuschauerherzen im Sturm. In der Fortsetzung versucht Elle (Joey King, 21), ihre Beziehung mit Noah (Jacob Elordi, 23) zu retten – ihr Weg dahin scheint jedoch nicht hürdenfrei zu sein: Neuankömmling Marco (Taylor Zakhar Perez) hat ebenfalls ein Auge auf Elle geworfen und sorgt für ein großes Gefühlschaos. Doch wer ist eigentlich der Mann, der hinter der Rolle des süßen Marco steckt?

Taylor ist mit sieben Geschwistern in Chicago aufgewachsen. Der US-Amerikaner ist dann nach Los Angeles gezogen, um an seiner Schauspielkarriere zu feilen. Nach mehreren kleinen Auftritten feierte er nun seinen großen Durchbruch mit "The Kissing Booth 2". In dem Film bewies der Darsteller auch sein musikalisches Talent – gegenüber Popsugar verriet er, dass er extra für seine Rolle das Gitarrespielen gelernt hatte. "Ich habe hart dafür gearbeitet", betonte er.

Der Schauspiel-Newcomer sei in keiner festen Beziehung, was er im Glamour-Interview klar stellte. Trotzdem scheint er genau zu wissen, wie die richtige Person an seiner Seite sein sollte: "Ich liebe abenteuerlustige Menschen", erklärte der 28-Jährige sein Beuteschema. Zudem sei ihm emotionale Nähe wichtig.

