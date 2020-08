Für das Kochduell bei Grill den Henssler unterbricht Motsi Mabuse (39) sogar ihre TV-Auszeit! Am vergangenen Sonntag feierte der TV-Koch Steffen Henssler (47) den Auftakt seiner Sommerstaffel. Die erste Folge, in der er gegen seinen Gourmet-Konkurrenten Tim Mälzer (49) antrat, konnte er schon mal für sich entscheiden. Am kommenden Sonntag heißt er dann neben André Dietz (45) und Chris Tall (29) auch Motsi in seiner Fernsehküche willkommen. Die beliebte Let's Dance-Jurorin wollte sich eigentlich momentan um ihre Familie und ihre Tanzschule kümmern, aber für Steffen macht sie eine Ausnahme: Holt sich die 39-Jährige den dritten Sieg in Folge gegen den Gastronomen?

Ja, richtig gelesen: Motsi hat sich bereits zweimal gegen Steffen mit ihren kulinarischen Fähigkeiten in der Sendung durchsetzen können! Am kommenden Wochenende versucht sie in der Vox-Show den Hattrick mit dem Hauptgang Bunny Chow. Dabei handelt es sich um ein südafrikanisches Gericht, das aus einem ausgehöhlten Laib Weißbrot besteht, der mit einem Currygericht mit Rind, Lamm, Huhn oder Bohnen gefüllt wird. Den Restaurantbesitzer damit zu schlagen, wird aber nicht das einzige Ziel der Jurorin sein: Sie will ihn noch dazu endlich zum Tanzduell herausfordern. Ob Motsi das vielleicht nach ihrem dritten Sieg gelingen wird?

Natürlich werden aber auch André und Chris Tall ihr Bestes am Herd geben: Der Schauspieler und der Komiker wollen die Jury um Reiner Calmund (71), Mirja Boes (48) und Christian Rach (63) mit einer Risotto-Vorspeise und einem Schokomuffin-Dessert überzeugen. Wer den Kochwettkampf gewinnen wird, soll natürlich noch offen bleiben. So viel sei aber schon einmal zu dem schokoladigen Beitrag von der Jury verraten: "Der Muffin auf dem roten Teller sieht aus wie ein Ufo, das bei der Landung beschossen wurde."

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel André Dietz, Chris Tall und Motsi Mabuse bei "Grill den Henssler"

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Christian Rach, Juror bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de