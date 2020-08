Der Apfel ist hier auf jeden Fall nicht weit vom Stamm gefallen! David (45) und Victoria Beckham (46) sind nicht nur ein supererfolgreiches Glamour-Paar – nein, die beiden sind auch liebende Eltern von vier Kindern. Ihre Kids sehen den zweien dabei teilweise wirklich zum Verwechseln ähnlich, was ein Sohn jetzt wieder unbewusst unter Beweis stellt: Romeo (17) ähnelt einfach immer mehr seinem Vater David!

Vor wenigen Tagen teilte der 17-Jährige ein ziemlich lässiges Bild von sich. Oberkörperfrei – mit einer coolen Sonnenbrille und einem angesagten Zopf – posiert der Beckham-Spross entspannt für die Kamera. Die Ähnlichkeit zu seinem berühmten Papa ist dabei unverkennbar. Würde man sich jetzt nämlich die Tattoos des 45-Jährigen wegdenken, könnten die beiden glatt als Zwillinge durchgehen – denn auch David hat bereits in jungen Jahren auf so einen lässigen Look gesetzt.

Dass Romeo ebenfalls so ein Charmeur wie sein Vater ist, dürfte vielen Fans auch nicht neu sein. Erst vor Kurzem verbrachte der Schüler einen romantischen Urlaub mit seiner Freundin Mia Regan in Süditalien. Mit etlichen Schnappschüssen stellte der Teenie einmal mehr unter Beweis, wie verliebt er doch ist.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im August 2020

Getty Images David Beckham in Australien, Dezember 2011

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan im Juli 2020

