Romeo Beckham (17) ist offenbar überglücklich! Im November des vergangenen Jahres machte der Sohn des Ex-Profi-Kickers David Beckham (45) seine Beziehung zu dem Teen-Model Mia Regan öffentlich. Ein Paar sollen die beiden aber schon bereits seit August 2019 sein. Doch erst in der letzten Zeit hat der Londoner angefangen, sein Liebesglück auch regelmäßig mit seinen Fans zu teilen und postet

ein Pärchenfoto nach dem anderen – wie auch jetzt: Romeo hat ein neues Turtel-Pic veröffentlicht!

Auf Instagram hat der 17-Jährige nun ein weiteres Bild mit seiner Liebsten hochgeladen. Während Romeo die Blondine im Arm hält und ein breites Grinsen im Gesicht hat, lehnt sie sich an ihn und lächelt schüchtern in die Kamera. Die beiden genießen den Sonnenuntergang über einer scheinbar mediterranen Stadtkulisse. Laut Daily Mail befinden sie sich derzeit im gemeinsamen Urlaub in Apulien, einer Region in Süditalien.

Romeos Fans können von den Schmuse-Aufnahmen offenbar nicht genug bekommen. "Ihr beide seht so gut zusammen aus", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Ich denke, ihr seid das beste Paar, das ich je gesehen habe."

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2020

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan in Paris

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham im Juli 2020



