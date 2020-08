Im Hause Katzenberger-Cordalis gibt es allen Grund zum Feiern! Nachdem sich Daniela Katzenberger (33) erst kürzlich aus ihrer Social-Media-Pause zurückgemeldet hatte, wandte sich die TV-Bekanntheit nun aufgrund eines besonderen Anlasses an ihre Fans im Netz: Ihr Mann Lucas Cordalis (53) feiert heute seinen Geburtstag. Dabei kann die Kultblondine gar nicht fassen, dass ihr Liebster an diesem Tag schon 53 Jahre alt geworden ist.

In ihrer Instagram-Story machte Daniela ihrem Lucas jetzt alle Ehre: Sie sang ihrem Mann nicht nur gemeinsam mit Töchterchen Sophia (4) ein Ständchen, sondern postete auch niedliche Throwback-Pics von ihm. "Ich weiß, es ist nicht sein Lieblingsthema, aber er wird heute echt krasse 53", stellte die TV-Bekanntheit ungläubig fest und erklärte gewohnt schonungslos: "Nicht, dass 53 alt wäre, aber ich weiß ja auch, wie er nackt aussieht. Das kommt überhaupt gar nicht hin vom Alter."

Ein solches Aussehen wünsche sich die Katze auch für ihre eigene Zukunft. "Also, wenn ich einmal so alt bin und so geil aussehe, wie du, da wäre ich froh", scherzte die 33-Jährige. Viele Menschen würden das Alter von Daniela und Lucas allerdings schon heutzutage durcheinanderbringen. "Ich werde auch immer tendenziell älter geschätzt als Lucas. Das nervt mich brutal", ärgerte sie sich.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Tochter Sophia

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Jahr 2016

Instagram/danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020

