Sascha Koslowskis (33) Liebe zu seiner Paola Maria (26) geht unter die Haut! Vor drei Jahren gaben sich die YouTuber bei einer traumhaften Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Seitdem wird ihre Familie immer größer. In wenigen Wochen soll bereits ihr zweiter Sohnemann das Licht der Welt erblicken. Wie glücklich Sascha mit seiner Frau ist, bewies er jetzt mit einer beeindruckenden Geste: Er hat sich Paolas Namen tätowieren lassen.

"Jetzt kommt der Name der Mutter meiner Kinder unter die Haut", kündigte der Webstar unter einem Instagram-Bild von sich beim Tätowierer an. Und der 33-Jährige hielt sein Wort: Auf seiner Brust prangt jetzt der Schriftzug "Paola Maria" in russischen Buchstaben. Einen größeren Liebesbeweis hätte er der Netz-Beauty wohl nicht machen können. Dabei erfuhr Paola von der Idee ihres Mannes erst im Tattoostudio, wie das neue YouTube-Video der Eheleute zeigt.

"Eigentlich ist Sascha hier, um sich etwas anderes stechen zu lassen, aber er hat seinen Plan einfach über Board geworfen. Das ist voll überfordernd", gab Paola zu. Und auch nach der Tattoo-Session war die 26-Jährige noch sprachlos. Ihr Schmatzer auf Saschas Wange lässt aber vermuten, dass ihr das Endergebnis gefällt.

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski, August 2020

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowskis "Paola Maria"-Tattoo

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und ihr Mann Sascha Koslowski

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de