Sind Sandy Fähse (35) und Johannes Haller (32) jetzt noch Freunde – oder nicht? Noch vor Kampf der Realitystars hatte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller den Kuppelshow-Charmeur als "guten Kumpel" bezeichnet. Doch als der nach seiner Ankunft in Thailand Gruppenliebling Jürgen Milski (56) rausschmiss, sah Sandy ihn plötzlich mit ganz anderen Augen. Gegenüber Promiflash hat Johannes nun ebenfalls Stellung zu einem möglichen Kurswechsel genommen.

Offenbar ist es dem gebürtigen Schwaben selbst ein Rätsel, was sein Buddy in der Show von ihm gehalten hat. "Ich weiß bis heute nicht, was er sagen wollte", stellte er klar. Klingt fast so, als hätten die beiden gar nicht mehr über die Spannungen bei "Kampf der Realitystars" gesprochen. Der 32-Jährige glaubt aber, zu wissen, warum Sandy einen etwaigen Konflikt in der Show zum Thema gemacht hat: "Er wollte einfach nur Sendezeit."

Johannes traf in der Sala aber nicht nur auf einen alten Freund, sondern auch auf einen seiner Erzfeinde von Das Sommerhaus der Stars. In Folge drei reiste nämlich Willi Herren (45) an – und der Blondschopf war darüber gar nicht erfreut. "So ein Mensch hat in meinem Leben nichts verloren. Dem werde ich auch keine Beachtung schenken", schimpfte er.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": Ab 22. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

