In wenigen Wochen ist die Bilderbuchfamilie zu viert! Im April gaben Fußballspieler Dennis Aogo und seine Frau Ina Aogo (31) wunderbare Neuigkeiten bekannt: Das Paar, das seit 2016 miteinander verheiratet ist, bekommt erneut Nachwuchs! Ihre erstgeborene Tochter Payten Rose kann sich also schon bald über einen kleinen Bruder freuen! Kurz vor der Ankunft des Wonneproppens macht die werdende Zweifach-Mutter momentan aber besonders erschöpfende Zeiten durch.

Das gab Ina nun in mehreren Instagram-Storys bekannt: So musste sich die Hochschwangere nach einem Lunch-Ausflug mit ihrem Mini-Me wohl sofort hinlegen, denn sie war einfach viel zu müde. "Ich konnte nicht mehr, ich war völlig am Ende – wirklich. Wie erschlagen. [...] Ich könnte eigentlich nur noch schlafen. [...] Das ist wirklich ganz schlimm. Ich hoffe nicht, dass das die nächsten Tage so weitergeht", gab die Influencerin zu. Während ihrer ersten Schwangerschaft habe sie überhaupt nicht in diesem Ausmaß gelitten.

"Damals habe ich mich zum Ende hin sehr fit gefühlt, aber dem ist jetzt nicht so", fasste sie zusammen. Ihre Müdigkeit schrieb sie in dem Update vor allem den hohen Temperaturen zu, die auch für weitere Begleiterscheinungen verantwortlich seien: "Mein Körper ist wirklich runtergefahren, ich kann mich kaum noch bewegen. Meine Beine sind angeschwollen durch diese Hitze, ich habe wirklich viel Wasser in den Beinen."

Instagram / inaaogo Ina Aogo, Influencerin

Instagram / inaaogo Ina Aogo in ihrer 32. Schwangerschaftswoche

Instagram / inaaogo Ina, Dennis und Payten Rose Aogo

