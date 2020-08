Dieses Detail dürfte bei den Fans von Modern Family für Freudensprünge sorgen. Seit mittlerweile elf Jahren gehört die Mockumentary zu den beliebtesten Comedyserien weltweit. Doch seit dem achten April ist Schluss – jedenfalls in den USA. Dort wurde die elfte und somit letzte Staffel der Show bereits ausgestrahlt. Jetzt wurde bekannt, wann die letzten Folgen auch hier in Deutschland über den Bildschirm flimmern werden.

Nach rund 250 Folgen, zahlreichen Emmy-Gewinnen und einem Golden Globe heißt es nun auch für die deutschen Zuschauer Abschied nehmen. Laut dem Onlineportal Quotenmeter steht der Termin fest: Ab dem 17. September sollen die finalen 18 Folgen "Modern Family" auf Sky One gezeigt werden. Die Episoden werden dabei wöchentlich in Doppelfolgen ab 21:05 Uhr auf der Mattscheibe laufen. Parallel dazu sollen sie auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q verfügbar sein.

Dass die Reise nun tatsächlich ein Ende nimmt, ist vor allem für Ariel Winter (22), die Darstellerin der Alex Dunphy, kaum zu glauben: "Es fühlt sich immer noch unwirklich an", erklärte das Nachwuchstalent via Instagram. Dennoch sei sie unendlich dankbar für die vergangenen elf Jahre. Die Liebe der Fans sei für sie das beste Geschenk.

Getty Images Die "Modern Family"-Stars Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson und Eric Stonestreet

Getty Images Sofia Vergara, Ty Burrell und Julie Bowen

Getty Images Ariel Winter im Mai 2019

