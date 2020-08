Kanye West (43) gibt sich unbesorgt! Der Rapper und Kim Kardashian (39) stecken aktuell mitten in einer heftigen Beziehungskrise: Der "Stronger"-Interpret will US-Präsident werden. Aus diesem Grund hielt kürzlich eine Wahlkampfrede, in der er jedoch auch intime Details über seine Ehe preisgab – damit soll er seine Frau damit extrem verärgert haben. Dennoch scheint sie ihm eine zweite Chance zu geben: Das Paar und seine vier Kids machen derzeit einen Familienurlaub. Dort scheint Kanye wieder aufzublühen – er tanzt nun sogar ausgelassen mit seiner Tochter North West (7)!

Am Samstag teilt der Musiker einen Clip auf Twitter, der ihn bei einer aktuell beliebten Social-Media-Challenge zeigt: Er und North springen aus einem langsam rollenden Auto und tanzen zu dem Song "Push The Feeling On" von den Nightcrawlers. Dabei haben sowohl die Siebenjährige als auch Kanye jede Menge Spaß: Das Vater-Tochter-Gespann grinst bis über beide Ohren und unterhält offenbar auch den Rest der Familie. Im Hintergrund ist nämlich wildes Gelächter zu hören.

Dass das Familienleben der West-Kardashians aktuell wieder harmonischer zu sein scheint, könnte etwas mit einer Regel zu tun haben, die vor dem Urlaubsantritt aufgestellt worden sein soll: Kim und ihr Mann sollen laut TMZ nämlich vereinbart haben, sich während ihrer gemeinsamen Auszeit, nicht über Politik zu unterhalten. Kanye habe der Beauty zuvor aber dennoch klargemacht, dass er weiterhin den Plan verfolge, als Präsident zu kandidieren.

Anzeige

Twitter / ye Kanye West und North West im August 2020

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de