Anne Menden (34) ist ein richtiges Haarfarben-Chamäleon. Seit fast 16 Jahren steht sie für die beliebte Serie GZSZ vor der Kamera und überrascht die Fans seither regelmäßig mit neuen Looks. Zu Beginn ihrer Karriere trug sie ihre Wallemähne noch in einem dunklen Blond, zwischendurch wechselte sie zu dem angesagten Ombré-Style mit hellen Spitzen. Zuletzt wurde sie dann brünett. Doch auch daran hat sie sich offenbar sattgesehen: Anne hat jetzt rote Strähnen.

Die präsentierte die Schauspielerin jetzt ganz beiläufig auf einem Instagram-Selfie mit ihrer Serienkollegin Olivia Marei. Einzelne Partien ihres Haars erstrahlen jetzt in einem satten Rot. Und natürlich sind die farblichen Akzente auch Annes Followern nicht entgangen. Der Großteil ihrer Community war sich einig: Der neue Look steht der Berlinerin richtig gut. "Voll super, gefällt mir mit den roten Strähnen", schwärmte eine Userin in den Kommentaren.

In Sachen Farbe bewies Anne eindeutig, dass sie experimentierfreudig ist. Aber wie sieht es bei der Länge aus? Bisher hat sie noch nie einen kurzen Schnitt getragen. Im Februar vergangenen Jahres hatte sie ihre Fans einmal veräppelt. Sie hatte ihre Haare in den Pulli gesteckt, sodass es aussah, als hätte sie einen Bob. Doch mit einem zweiten Bild löste sie den Scherz dann auf und gab zu: "Ich gehöre definitiv zu den Personen, die sich nicht von ihrer Mähne trennen können."

Public Address / ActionPress Anne Menden am GZSZ-Set

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Schauspielerin Anne Menden

Instagram / annemenden GZSZ-Schauspielerin Anne Menden

